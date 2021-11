Ex-panicat fatura R$ 560 mil em 90 dias de OnlyFans

A ex-panicat Arícia Silva entrou para o rol de personalidades brasileiras que estão faturando alto no OnlyFans, plataforma de conteúdos adulto on-demand. Só nos últimos três meses, foram US$ 99.363,46, o equivalente a R$ 563,3 mil. As informações são do colunista Ricardo Feltrin , do UOL.

Desse valor, a modelo subtrai 20% do que é cobrado pela plataforma, o Imposto de Renda e o valor pago à agência que cuida e produz sua carreira. Ainda assim, é muito dinheiro. Para se ter acesso ao conteúdo de Arícia, o assinante precisa pagar 14,99 dólares mensais (R$ 85,23) ou aderir aos planos trimestrais: US$ 35,98 (R$ 204,58), semestral por US$ 53,96 (R$ 306,81) ou anual que sai por US$ 89,94 (R$ 511,39). Os assinantes também podem pedir conteúdo exclusivos que são pagos a parte. Arícia vende de fotos produzidas a ensaios sensuais e até poesia erótica.