Ex-produtor de Karol Conká diz que a cantora ainda não pagou pelo 1º álbum

O produtor Nave, responsável pelo primeiro álbum de Karon Conká, conversou com Clemente Magalhães do canal Corredor5 sobre toda polêmica do rompimento com a ex-BBB e cantora.

No bate- papo, ele afirma que a rapper quebrou o acordo com ele e saiu sem pagar pelas produções que envolveram seu primeiro CD lançado no mercado, o Batuk Freak, em 2013.

Além da falta de pagamento, Nave conta que sua mulher, que era empresária de Conká na época, e sua filha, sofreram muitas consequências com o fim da parceria.

“Minha mulher entrou em depressão, minha filha teve problema na escola, tudo consequência disso, sabe? A gente teve problema financeiro, a nossa vida era exclusivamente pra carreira dela”, comenta o produtor.

Segundo Nave, ele trabalhou no primeiro álbum de Karol fazendo mixagem, masterização, composições, produziu e gravou tudo passando noites em claro e não viu a cor do dinheiro por esse trabalho.

“Eu tinha um acordo com ela, que era ela me pagar cada faixa do disco por tantos reais. Na somatória dava uma grana, isso estava acordado… eu achei que ela ia me pagar em algum momento, ela ia ter essa iluminação divina e iria me pagar, mas nunca teve”, dispara Nave.