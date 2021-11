Fantasia de Bruna Marquezine revolta Conselho Regional de Enfermagem

A postagem teve mais de 19 mil comentários. “Mais tolerância e menos censura”, escreveu um seguidor da página. “Sinceramente, não vejo isso como desvalorização, desvalorização mesmo é o salário da categoria, e pelo jeito isso já nem é mais o foco”, disse outro.

“Que desnecessário da parte do conselho! Tantas preocupações e o conselho se preocupa com fantasia em que todas as profissões são usadas… E a PL? Como vai?”, reclamou outro. “Sou a favor de baixar a anuidade e aumentar o piso salarial. @corensaopaulo deve se preocupar com isso, não com fantasia alheia!” falou outro seguidor.

“Nossas 30 horas nunca saíram e o @corensaopaulo vem com essa? Todos se fantasiam de diversas profissões: bombeiro, policial, engenheiro etc. Sou enfermeira há 10 anos e até hoje não vi um empenho desses para as nossas 30 horas. Isso que merece respeito!”, emendou uma profissional da área.