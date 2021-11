Filha de Dudu Nobre se lança como cantora

Novo trap chegando aí! Na próxima sexta-feira, dia 19 de novembro, a cantora Lilly Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre lança mais um clipe com a música “Camomila”.

Este já é o segundo lançamento da cantora, que segue a linha Trap Pop.

A artista, que também tem atuado como compositora de suas próprias músicas, conta que nesta produção pretende passar uma mensagem positiva, para que as pessoas não se deixem nunca abater com os acontecimentos da vida e sigam em frente com seus objetivos, numa composição dançante e agradável.

O lançamento ocorrerá simultaneamente no YouTube, Spotify, Deezer e m todas as demais plataformas.