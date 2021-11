Filha de José Loreto e Débora Nascimento cresceu e está a cara do pai

Nas imagens, Bella, que completou 3 anos em abril, aparece no colo de José Loreto em momento divertido ao ar livre. “Nós”, escreveu o ex-global. O post recebeu incontáveis comentários comparando os traços da criança com os do pai. “Tua xerox”, disse uma seguidora. “A boca do pai”, salientou outra fã.

José Loreto e Débora Nascimento se conheceram nos bastidores da novela Avenida Brasil, em 2012, e iniciaram a relação no mesmo ano. Os dois seguiram juntos até 2018.

Após o divórcio, o carioca comprou uma casa no mesmo condomínio da ex-mulher para facilitar a guarda compartilhada da filha. “É para daqui a pouco ela ir andando”, contou ele em entrevista recente à Patrícia Kogut.