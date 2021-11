Filha de piloto de avião de Marília Mendonça sofre ataques nas redes: ‘Não desejem ódio’

A jovem Vitória Medeiros, filha do piloto Geraldo Medeiros, que pilotava o avião que caiu com Marília Mendonça, afirmou que vem sofrendo ataques nas redes sociais. Alguns fãs da cantora chegaram a acusar o pai de Vitória por erro que causou o acidente em Caratinga (MG).

“Deus me abençoe grandemente para suportar comentários como esse. E abençoe mais ainda essa pessoa (do comentário). Não desejem ódio nenhum a ele. E sim, luz, muita luz”, escreveu Vitória.

Logo em seguida, a jovem postou no Instagram um vídeo do pai. “Chegamos agora , o avião já tá no hangar , foi tudo bacana , Graças a Deus”, diz Geraldo na gravação. “Isso é tudo que queríamos ouvir no retorno de sua última viagem. Te amo papai”, escreveu Vitória na legenda do vídeo.

Medeiros Júnior pilotava um avião de pequeno porte e decolou de Goiânia (GO) com destino a Caratinga (MG), onde Marília teria uma apresentação na noite de sexta. Os cinco a bordo morreram.

O corpo do piloto foi sepultado no domingo (7) no cemitério Campo da Esperança, em Brasília (DF). A cantora foi enterrada em Goiânia, junto com o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho.

O produtor Henrique Ribeiro, que também estava no avião, foi enterrado em Salvador (BA) e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana será enterrado neste domingo em Taguatinga (DF).