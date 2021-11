Filha do piloto do avião em que Marília Mendonça morreu faz contato sobrenatural: “Surreal”

Vitória Medeiros, filha de Geraldo Medeiros, piloto do avião que caiu com Marília Mendonça, resolveu fazer um vídeo surpreendente. Dessa forma, a herdeira do profissional, ao enviar o registro para o programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, fez uma revelação inédita.

Dessa forma, ela comentou que, ao saber do acidente e sem conseguir falar com o pai, foi meditar. “Eu sabia que eu não ia encontrar resposta em nenhuma notícia, o resgate ainda estava sendo feito e ninguém tinha notícia. Eu sabia que só a voz de Deus poderia me consolar. No que eu fechei o olho, eu ouvi assim: ‘Oi, Vi, eu tô bem’. E eu tinha acabado de mandar uma mensagem pro meu pai falando ‘pelo amor de Deus, me diz que o senhor está bem”, afirma Vitória, entregando que teve um ‘encontro’ sobrenatural com o pai.

Filha do piloto que comanda aeronave de Marília Mendonça detalha contato sobrenatural

“Eu abri o olho com muito espanto. Tipo assim: ‘Como assim meu pai me respondeu? Como assim eu ouvi meu pai agora? Muito espanto. E aí eu voltei pro celular e tomei forças para voltar a meditar e entrar em contato espiritual”, detalhou ainda a garota, filha do piloto que estava com Marília Mendonça no avião.

“Eu fechei o olho e meu pai me disse mais um monte de coisas. Nessa hora eu estava tendo uma crise de pânico e eu ouvi mais um monte de coisa, meu pai falou mais um monte de coisas. Ele falou ‘siga seu sonhos, não desista, você é guerreira, cuida de quem ficou aí, cuida dos seus irmãos, eu tô bem’”, disse a jovem. Segundo Vitória, Geraldo a tranquilizou. “Aí ele falou ‘eu vou fazer uma passagem agora’. Eu ouvi assim ‘sinta o meu abraço’ e eu fechei o olho e me abracei, só que não era uma força minha, era a força do meu pai, era uma força surreal, não era minha. E eu tava tendo uma experiência espiritual tão grande que eu não ligava pra quem tava passando na rua perto de mim. E aí eu senti esse abraço e eu tava com a jaqueta dele, então era um abraço com a força dele, com o cheiro dele, com os objetos dele, era uma coisa muito louca”, encerrou a herdeira do piloto.