Filho de Leonardo, Zé Felipe conta detalhes sobre ‘ficada’ entre João Guilherme e Raissa Barbosa: ‘Dentro do carro’

O cantor Zé Felipe acabou abrindo o jogo sobre o affair entre o irmão João Guilherme e a acreana Raissa Barbosa. Os detalhes chegaram após a modelo afirmar que já ficou com o filho mais novo do cantor Leonardo.

Em participação no podcast da esposa, Virginia Fonseca, e de Camila Loures, o cantor foi questionado sobre a fala de Raissa a respeito da ficada com o ex-namorado da Jade Picon.

“Eles foram embora da festa da WePink juntos. Foi dentro do carro, eu acho”, revelou Zé Felipe, que já é conhecido como fofoqueiro nas redes sociais.

Antes mesmo das revelações de Zé Felipe, a acreana Raissa Barbosa confessou que teve um envolvimento com João Guilherme e elogiou o beijo do artista. Em participação no canal do Matheus Mazzafera, sem dar muitos detalhes, a ex-“A Fazenda” fala que “foi só um beijinho” e dá nota 10 para o momento.

A noticia do affair entre a acreana e o filho de Leonardo é repercussão em grandes sites nacionais. Veja o vídeo da entrevista do cantor Zé Felipe para o podcast da esposa, Virginia Fonseca: