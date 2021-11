Filme do Brasil no Oscar 2022, Deserto Particular ganha novo trailer

Deserto Particular, longa escolhido para representar o Brasil na categoria Melhor Filme Internacional do Oscar 2022, ganhou novo trailer nesta terça-feira (9/11). Também eleito o Melhor Filme da mostra Venice Days, pelo júri popular do Festival de Veneza de 2021, a produção estreia nos cinemas brasileiros no dia 25 de novembro.

Antônio Saboia (Bacurau) interpreta o policial Daniel, afastado de suas funções após cometer um erro que coloca em risco sua carreira e sua honra. Sua vida começa a mudar após se apaixonar por Sara, vivida por Pedro Fasanaro (Onde Nascem Os Fortes), uma misteriosa moradora do sertão da Bahia, com quem conversa apenas virtualmente. Quando a moça some subitamente, Daniel decide largar tudo em Curitiba para ir atrás dela. A direção é de Aly Muritiba, de O Caso Evandro e a segunda temporada de Carcereiros. Ele também assina o roteiro ao lado de Henrique dos Santos. Veja o trailer: