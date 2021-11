Flor Fernandez relembra briga com Xuxa: “Senti raiva, chorei e fui humilhada”

A apresentadora Flor Fernandez trouxe à tona uma treta que teve no passado com Xuxa Meneghel e que a deixou magoada por anos. Em entrevista ao podcast “Papagaio falante”, de Sergio Mallandro e Luiz França, ela relembrou o dia em que foi expulsa do júri do “Show de calouros” após ouvir de Silvio Santos, o apresentador da atração, que Xuxa não queria vê-la no palco e que a Rainha dos Baixinhos só entraria para participar do programa depois que Flor se retirasse.

“O Silvio Santos falou para mim: ‘ela não entra enquanto você estiver no palco. Me fizeram sair do ‘Show de calouros’ porque a Xuxa não entraria no palco enquanto eu tivesse sentada lá. Fiquei chorando nos bastidores. Me disseram que a Xuxa não me queria ali porque eu era loirinha e só ela podia aparecer. Meu cabelo era igual ao dela. Eu imitava a Xuxa, porque eu era fã dela. Fiquei com muita raiva, chorei e me senti muito humilhada”, relembra.

Amigo de longa data da mãe de Sasha, Sergio Mallandro ouviu o relato, desacreditando que Xuxa teria cometido tal atitude. Flor, então, explicou que só anos depois entendeu que a decisão de expulsá-la do palco partiu de Marlene Mattos, então diretora de Xuxa, e não da apresentadora. “Uma outra vez eu ia abrir o show da Xuxa, e Marlene não deixou. Eu fiquei chateada na época, mas hoje eu sei que não foi a Xuxa, foi a Marlene. Mas acreditei nisso (que tinha sido a Xuxa) por muitos anos. Eu amo a Xuxa”, finalizou.