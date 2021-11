Garota de 7 anos perde a vida um dia após ganhar alta e ser diagnosticada com enxaqueca

A perda de um ente querido é sempre algo muito doloroso para lidar. É com esse sentimento que uma família de uma garotinha de apenas sete anos está precisando enfrentar. A menina morreu um dia após ter sido mandada para casa do hospital ao ser diagnosticada com suspeita de enxaqueca.

Theia Mckie era moradora de Dumfries, na Escócia. A pequena morreu na última quarta-feira, 17 de novembro, após ter uma forte crise. De acordo com a informação do jornal Mirror, a criança faleceu após gritar de dor ao olhar para luzes e sofrer acesso de vômito. A menina foi encaminhada às pressas para o hospital no dia 15 de novembro e deu entrada na enfermaria do Dumfries e Galloway Royal, uma das maiores unidades hospitalares do município. Contudo, a pequena Theia Mckie recebeu alta no dia seguinte após ser diagnosticada com enxaqueca. Tracey e Ainsley Mckie, pais da pequena, chegaram a citar na rede social que levaram a filha de volta para casa, mas que a menina não estava bem. Um dia depois, ela não resistiu e faleceu. O corpo da criança vai passar por uma autópsia. A família afirma que até o resultado ficar pronto prefere não culpar ninguém pelo falecimento da garota. Tracey compartilhou uma imagem da menina em seu perfil na rede social uma mensagem lamentando a perda precoce de Theia. “Simplesmente não temos palavras. Hoje, a nossa princesa amável, engraçada e inteligente foi levada muito cedo. Estamos perdidos além da compreensão. Theia, querida, sete anos de você nunca serão suficientes para a mamãe e o papai”, desabafou a mãe. A avó da garotinha também se pronunciou sobre a perda irreparável e disse que a família está “totalmente devastada”. Os familiares aguardam com ansiedade o resultado da necropsia para saber qual foi a causa a morte. O hospital que prestou atendimento a criança preferiu não se manifestar sobre o caso, conforme informado pela mídia local.