Gil do Vigor estreia como ator na nova temporada de Vai Que Cola

No Ttwitter, ele convidou os vigorentos para assistir o primeiro episódio. “Finalmente! Hoje estreia a nona temporada de Vai Que Cola e eu já tô no primeiro episódio, Brasil!”, contou na legenda. “Foi a última gravação que fiz na minha terra antes de viajar pros States, eu tô tão ansioso!”.

Além da mensagem, Gil do Vigor compartilhou uma imagem da gravação do episódio. Confira:

Finalmente!!! Hoje estreia a nona temporada de Vai Que Cola e eu já tô no primeiro episódio, Brasiiiiil !!! Foi a última gravação que fiz na minha terra antes de viajar pros states, eu tô tão ansioso!!

Não se esqueçam: às 22:30h no @multishow

Espero que vocês amem também 💜 pic.twitter.com/uVYJwMdfhg — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) November 8, 2021

Milionário

Um dos participantes mais carismáticos da edição deste ano do BBB, Gil do Vigor se transformou em uma máquina de fazer dinheiro. De acordo com o economista, ele já faturou mais de R$ 15 milhões em contratos publicitários.