Giovanna Antonelli relembra início de relação com Murilo Benício

Giovanna Antonelli abriu o coração ao recordar do início de seu relacionamento com Murilo Benício, nos bastidores das gravações de O Clone, em 2001. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz relembrou o fato de ter mantido o namoro, a princípio, no sigilo:

“Só divulgamos quando de fato decidimos nos envolver. Aliás, sempre gostei de preservar minha intimidade. Ou o mínimo dela, já que nossa vida é tão exposta por conta do trabalho”.

Fruto da relação, nasceu Pietro, hoje com 16 anos. Sobre o herdeiro, a famosa rasgou elogios. “Pietro é o máximo. Superfilho, responsável, justo, amoroso. Ih, sou babona mesmo. Ele é muito amado. Um grande cara. Sou fã”, afirmou.

Ao falar da reprise da trama de Glória Perez, Antonelli comentou:

“Tenho prazer de relembrar sem nostalgia. Não vivo do que já passou. Agora, trabalhando muito nas gravações da novela, o tempo está curto. Me desdobro em mil para dar conta do tamanho da minha vida. Quando posso, dou uma espiada em O Clone. Olhar para o meu filho Pietro, que é um presente, me faz saber que de alguma forma ele estava já conectado a mim quando conheci o Murilo nessa novela”.

A atriz, inclusive, vai voltar à telinha em breve em Quanto Mais Vida, Melhor!, próxima trama das 19h da Globo. No folhetim, Giovanna vai interpretar Paula, uma das protagonistas que, assim como os outros, sofre um acidente aéreo e tem uma segunda chance de viver.

Sobre a dinâmica da personagem, a artista explicou como isso vai transformar sua vida:

“Ela tem uma relação muito difícil com amar e ser amada. Sempre se sentiu rejeitada e sozinha. Às vezes, fere as pessoas por insegurança de ser preterida. Quando ganha uma segunda chance após o acidente, retorna com sangue nos olhos para salvar a empresa e vai fazer de tudo para passar feito um rolo compressor sobre a Carmem (sua rival nos negócios, vivida por Julia Lemmertz)”.

“Na vida pessoal, ela demora um pouco para perceber que seu interesse em fazer do Neném (Vladimir Brichta) garoto-propaganda da Terrare vai além do profissional. Quando isso rolar, ela cometerá loucuras de amor. E a relação com a filha (Ingrid/(Nina Tomsic) é complicada. Existe uma lacuna entre elas. Por causa da personalidade controladora, Paula não respeita a individualidade da garota, quer que seja mais feminina e decidida como ela. Mas a própria filha também tenta se acertar com a mãe depois do acidente”, concluiu.