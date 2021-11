Globo adota estratégia para “esquecer” que Camila Queiroz existe

Os jornalistas do Grupo Globo, no entanto, foram avisados para não darem qualquer destaque a Camila ou a Angel, sua personagem em Verdades Secretas.

As homes dos jornais e portais do grupo estão proibidos de publicar fotos ou notícias sobre a atriz; só se for algo extremamente relevante. Qualquer notícia sobre Camila deve ser submetida à chefia da redação do veículo. A ordem é fingir que ela não existe mesmo.

A Globo afirma que a informação não procede.