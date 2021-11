Graciele Lacerda abre o jogo e escancara relação com ex-esposa de Zezé Di Camargo, Zilu Godóy

Em 2014, Zezé Di Camargo e Zilu Godóy colocaram um ponto final na relação. Contudo, logo em seguida ele assumiu um namoro com Graciele Lacerda, que de acordo com rumores, foi amante do cantor por 9 anos. Sendo assim, em uma conversa sincera com seus seguidores no Instagram, Graciela abriu o jogo.

Desse modo, um de seus seguidores questionou se ela se dá bem com os filhos de Zezé Di Camargo e Zilu Godóy. Sem hesitar, ela respondeu. “Você se dá bem com os filhos de do Zezé?”, perguntou. “Verdade”, respondeu a musa fitness. Mas não para por ai! Um seguidor foi ainda mais ousado e perguntou se Graciele Lacerda e Zilu Godóy já haviam conversado. “Verdade que você nunca conversou com a Zilu?”, questionou. Sem papas na língua, a atual noiva de Zezé Di Camargo respondeu. Verdade”, confessou. No entanto, a vida íntima de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo não para por ai. Pai de três filhos, agora, o cantor pode ter um novo herdeiro. O motivo? Bom, sua atual noiva está fazendo tratamento para engravidar em breve. Mas, mesmo não estando oficialmente grávida ainda, Graciele já está animada comprando tudo o que pode para seu futuro herdeiro. Recentemente, a musa apareceu ao lado de Zezé Di Camargo mostrando um pequeno enxoval. Graciele Lacerda está ansiosa para chegada do herdeiro “Olha eu saindo com um monte de coisa de bebê na mão: isso daqui são mordedores. E ai para o momento, eu já imaginei eu daqui um tempo, né amor”, brincou Graciele, enquanto mostrava o cantor sertanejo dirigindo o carro. Entretanto mesmo feliz, Zezé Di Camargo estava mais na dele no vídeo. O músico, mesmo sem jeito, entrou na onda de sua amada e a fez rir. Zezé revelou que eles estão “ensaiando”. Bom, nós esperamos que este bebê venha com muita saúde.