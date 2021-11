Graciele Lacerda, mulher de Zezé di Camargo, revela escapadinhas para o motel e desabafa: “Estou muito ruim”

A influenciadora digital contou a novidade durante conversa com os fãs nesta quarta-feira (24), ela disse que os dois adoram sair juntos.

“Às vezes a gente quer sair e fazer alguma coisa diferente. Sair para jantar, para um motel… tem que fazer isso também. Não é só namorar em casa, não”, dessa forma, disse ela.

Além disso, um dia antes Graciele e Zezé saíram para jantar com o casal Gabi Martins e Tierry. Sem deixar de falar que ela estava de ressaca.

“Eu não bebi muito ontem, mas acho que o que eu misturei não deu bom, não. Deu ruim. Só estou aqui pela glória de Deus. Pensa num trem, na ressaca, sei lá com o que eu tô. Eu tô ruim. Ontem a gente saiu para jantar e tomou vinho. Depois a gente saiu para namorar e eu pedi um drink de gin. Só tomei um, mas misturou com o vinho. Não tá bonito aqui. Antigamente eu ainda conseguia beber, hoje eu não consigo mais. Estou muito ruim para beber. Daqui a pouco estou parando. A gente curte horrores e no outro dia se arrepende. Bora curar essa ressaca. Vou ver se tomo uma xícara de café”, disse ela sempre bem divertida.

GRACIELE LACERDA FALA SOBRE O DESEJO DE TER UM FILHO COM O SERTANEJO

Graciele Lacerda tem estado bastante presente nas redes sociais. Atualmente, a esposa de Zezé tem falado sobre vários assuntos. Inclusive, sobre o desejo de ter um filho com o sertanejo. Dessa forma, vale lembrar que o cantor é vasectomizado, mas iniciou um tratamento.