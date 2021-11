Gusttavo Lima e Andressa Suita tem novidade revelada: “benção”

Nesta terça-feira, 30 de novembro, mais um capítulo do relacionamento de Gusttavo Lima e Andressa Suita viralizou na web. Desse modo, a novidade acabou gerando comentários e ganhou um enorme destaque.

Leo Dias foi o responsável por compartilhar detalhes sobre essa novidade mais do que especial. Desse modo, acabou informando que Gusttavo Lima e Andressa Suita voltaram a morar juntos depois de toda a polêmica sobre a separação do casal.

“Após noticiar que Andressa Suita está vendendo a sua mansão, localizada no Residencial Alphaville, em Goiânia (GO), onde morava com Gusttavo Lima antes do fim do casamento, a coluna LeoDias descobriu o motivo dela estar se desfazendo do imóvel: o ex-casal está morando junto novamente! A coluna confirmou a informação”, escreveu.

Web reage à novidade de Gusttavo Lima e Andressa Suita



Sendo assim, minutos após a postagem, o nome do cantor e da modelo virou alvo de muitos comentários. De modo que os fãs do casal celebraram a novidade e afirmaram que eles foram feitos um para o outro.

Além disso, deixaram claro que torcem muito para que o casamento dos dois seja mantido por muitos anos. “Que benção, o que Deus uniu, ninguém e nada separa”, comentou um deles.

“Já está na hora do terceiro filho”, comentou uma outra seguidora de Leo Dias, mais do que empolgada com a possibilidade de Gusttavo Lima e Andressa Suita aumentarem a família.

Por fim, confira agora mesmo a postagem completa realizada por Leo Dias no feed do seu Instagram. Além disso, não deixe de dar a sua opinião sobre a reconciliação de Gusttavo Lima e Andressa Suita.