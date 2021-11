Homem é encontrado amarrado e com marcas de bala em ramal no interior do Acre; imagens fortes

O corpo de um homem ainda não identificado foi achado com as mãos amarradas e com perfurações de tiros, na manhã desta segunda-feira (29), dentro do Igarapé Grande, no Ramal Progresso, na zona rural do município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, uma moradora passava a pé pelo Ramal Progresso quando avistou o corpo do homem boiando dentro do Igarapé. Rapidamente a mulher ligou para a Polícia Militar, que enviou uma guarnição ao local e confirmou a veracidade da informação.

Imagem forte: clique para ver

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Após a perícia, agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Ainda segundo informações da polícia, no local, a vítima foi encontrada com os braços amarrado e com a marca de tiros no corpo. Ainda segundo a polícia, o homem pode ser uma pessoa que havia sido sequestrada em Rondônia, e estava desaparecida desde o domingo (28), mas as equipes de investigação trabalham no levantamento das informações para confirmar se trata da mesma pessoa.

O jovem que foi sequestrado tinha envolvimento em organização criminosa e teria sido executado por um rival. O sequestro aconteceu em Extrema, que é na divisa do Acre com Rondônia.

As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil do município de Acrelândia.