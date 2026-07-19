Mesmo no mês mais seco, cidades do Acre têm chuva acima da média

Capital acreana deve registrar temperatura máxima de até 34°C no decorrer da tarde/Foto: ContilNet

Apesar de julho ser historicamente o mês menos chuvoso do Acre, alguns municípios já registraram volumes acima da média esperada para o período. Os dados foram divulgados pelo pesquisador meteorológico Davi Friale.

Mâncio Lima aparece com o maior acumulado citado, chegando a 135 milímetros. Tarauacá soma 64 milímetros, volume cerca de 34% superior à média climatológica de julho, que é de 47,7 milímetros.

Cruzeiro do Sul acumula 41 milímetros. Nesse caso, o volume ainda corresponde a aproximadamente 69% da média mensal, calculada em 59,1 milímetros. Em Brasileia, o acumulado informado chegou a 27 milímetros.

Rio Branco também apresenta um volume expressivo para o período. Até as 14h de sexta-feira (17), haviam sido registrados 17,2 milímetros, o equivalente a 61% da média de julho, de 28,2 milímetros.

Julho concentra menos chuva e mais frio

Em condições normais, julho apresenta os menores acumulados de chuva e algumas das temperaturas mais baixas do ano no Acre. Na capital, a média é de apenas três dias com precipitação significativa durante todo o mês.

Mesmo sendo raros, episódios de chuva intensa podem ocorrer com a chegada de massas de ar polar. O maior volume registrado em 24 horas durante um mês de julho no estado foi de 94,4 milímetros, em Cruzeiro do Sul, em 1972. Em Rio Branco, o recorde é de 70,2 milímetros, registrado em 1980.

Julho também guarda o recorde de menor temperatura dos últimos 60 anos em Rio Branco. Em 19 de julho de 1975, os termômetros marcaram 6°C. A previsão para o restante deste mês indica alternância entre calor e incursões de ar polar, com períodos de baixa umidade.