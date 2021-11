Infância na rua e abandono: curiosidades sobre a vida de Dayane Mello

A atual peoa do reality rural da Record TV morou no Chile (onde começou os seus projetos fotografando e desfilando) e só em 2014 seguiu para a Itália, onde teve as suas maiores conquistas profissionais . Por lá, estampou várias capas e ensaios para campanhas e marcas internacionais, porém a grande ascensão veio quando participou do reality Gran Fratello – o BBB do país europeu.Mesmo não vencendo o programa, no qual ficou em 4º lugar, Dayane foi uma das grandes protagonistas do reality show. Antes de seu retorno para entrar em A Fazenda 13, ela também participou de alguns realities como o Monte Bianco, Ballando con Stelle e o Pechino Express.