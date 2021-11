Irmão de Cauã Reymond vira crush nacional após aparecer no Fantástico

“Que útero abençoado”, escreveu uma usuária do Twitter. “Mais gato que o Reymond famoso”, pontuou outro. “Como pode o irmão do Cauã ser mais bonito que o próprio Cauã?”, questionou mais um internauta surpreso.

Pavel Reymond , irmão do ator Cauã Reymond , ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais neste domingo (31/10). O veterinário, de 33 anos, contou em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, os desafios que precisou superar para atuar como dublê nos bastidores de Um Lugar Ao Sol , novela que estreia no dia 8 de novembro.

