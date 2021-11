Jojo Todynho passa mal durante gravação com Marcos Mion

O apresentador Marcos Mion e a funkeira Jojo Todynho vão se reencontrar na frente das câmeras. A famosa, conhecida pela espontaneidade, venceu a 12ª edição do reality show A Fazenda, da Record TV, apresentado pelo ex-MTV. Agora, os dois vão estar juntos novamente em outro reality, dessa vez no Multishow. As gravações já começaram, mas parece que Jojo passou por maus bocados.

Na nova casa, Marcos Mion vai apresentar o Túnel do Amor, que tem estreia prevista só para 2022. De acordo com o apresentador, o programa é um “experimento” que vai girar em torno da amizade, já que duplas de amigos entram na disputa. A dinâmica consiste em cada participante arrumar encontros para o seu amigo. A atração terá duas casas, denonimadas Solar e Grafite, e contará com 20 episódios na primeira temporada.

A funkeira Jojo Todynho, aparentemente, também terá um papel importante na atração. Ela deve comandar um quadro do reality chamado “Terapeita”, uma espécie de pós-programa. Foi justamente durante a gravação de um desses quadros que ela e Mion se reencontraram e mataram a saudade. A famosa, no entanto, acabou passando mal logo depois disso.



De acordo com fontes exclusivas da coluna Erlan Bastos EM OFF, no último domingo (07), durante uma dessas gravações do seu quadro no Túnel do Amor, Jojo Todynho não teria se sentido bem devido ao calor do Rio de Janeiro, onde o programa está sendo produzido. Ela foi devidamente atendida pela equipe médica do canal do Grupo Globo e logo se recuperou.

Detalhes da atração

Esse não é o primeiro programa de Jojo no Multishow. Recentemente, ela apresentou o talk-show Jojo Nove e Meia, que estreou no dia 17 de junho. Na sua primeira temporada, ela recebeu convidados de luxo como Juliana Paes, Babu Santana, Fabiana Karla, Glória Groove, Gil do Vigor, Joelma, Mumuzinho e Tati Quebra Barraco, que falaram sobre carreira e curiosidades da vida pessoal.

No final do mês passado, Mion mostrou um pouco dos bastidores do Túnel do Amor por meio do seu Instagram. “Trabalhando para levar pra vocês um reality muito legal. ‘Túnel do Amor’ é um reality surpreendente. Foi criado para colocar em experimento a amizade. Entram duplas de amigos aqui dentro do reality e são duas casas“, contou o apresentador nos stories.

Mion, que também apresenta o Caldeirão nas tardes de sábado da Globo, fez um pouco de mistério. “O resto vou deixar pra vocês descobrirem quando começarem a divulgação. Mas esse lance de promover o experimento em torno da amizade, do seu melhor amigo, sua melhor amiga, faz umas reviravoltas. Está bem legal“, contou o ex-contratado da Record TV.

A reportagem da coluna Erlan Bastos EM OFF procurou a assessoria de imprensa do canal e também a equipe de Jojo Todynho para falar sobre o suposto ocorrido, mas ninguém retornou nossas solicitações. O espaço segue aberto para a posição da emissora e da famosa. (Colaborou Danilo Reenlsober)