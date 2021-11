Jorge Aragão passa mal e é internado em São Paulo

A coluna LeoDias conseguiu com exclusividade informações sobre o estado de saúde do sambista. Em nota, a assessoria do artista afirma que ele passa bem e agradece a preocupação de todos. Aragão está fazendo vários exames para que possam avaliar melhor a sua situação.

Confira o pronunciamento da assessoria na íntegra: O cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem a público informar que o artista deu entrada na BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, na terça-feira, 09/11. Aos 72 anos, Aragão tranquiliza seus fãs, afirmando que está bem e atendendo a pedido médico, encontra-se em observação para uma detalhada bateria de exames e melhor avaliação. Aragão agradece, ainda, o carinho e preocupação do seu público e junto com sua equipe, se compromete a manter todos informados sobre seu estado.