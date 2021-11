Jorge Viana vai à Escócia participar da COP26, exalta legado de Chico Mendes e diz que Brasil “chegou muito mal”

O ex-senador e ex-governador do Acre Jorge Viana (PT) está em Glasgow, na Escócia, para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) .

Defensor da ‘florestania’ em seus dois mandatos, que ficaram conhecidos pelo slogan “Governo da Floresta”, Jorge Viana postou uma foto ao lado do fotógrafo mundialmente conhecido, Sebastião Salgado, e disse que, com negacionistas no Governo, o Brasil chega muito mal à COP.

O ex-parlamentar também exaltou o legado de Chico Mendes, em quem disse se inspirar na luta pela floresta.

“Lamentavelmente, com negacionistas nos Governos, o nosso Brasil chega muito mal aqui. Mas, mesmo com tantas crises, sou otimista com o futuro próximo. Meu domingo foi com a ex-ministra Izabella, Ana Toni do Instituto Clima e Sociedade, a querida Lelinha e o mestre Sebastião Salgado. Amigos comprometidos com o propósito de trabalhar pelo desenvolvimento sustentável e por políticas públicas que cuidem do meio ambiente, da Amazônia e dos nossos povos”, disse o ex-senador, que está na COP26 como coordenador do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE-ECO).