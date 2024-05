Governo Federal envia 15 novas vans para assistência social no Acre

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou, nesta quarta-feira (9), uma significativa iniciativa para fortalecer a assistência social no estado do Acre. O projeto consiste no envio de 15 novas vans, destinadas a atender pessoas em situação de vulnerabilidade que residem em áreas distantes dos centros de assistência.

A ação busca garantir acesso aos serviços de acolhimento, bem como aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), além de auxiliar nas visitas domiciliares das equipes do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Cada veículo, projetado com acessibilidade universal, está equipado para transportar pessoas com deficiência e idosos, garantindo-lhes acesso aos serviços essenciais de assistência. Essa iniciativa representa um avanço significativo na busca pela inclusão social e pelo fortalecimento dos direitos das camadas mais vulneráveis da população acreana.

O lançamento da ação ocorreu em Brasília, com a presença do ministro do MDS, Wellington Dias, que ressaltou a importância dessas vans para a inclusão social e o acesso aos direitos fundamentais. “Beneficiar uma pessoa com deficiência que precisa de transporte é fundamental para a inclusão social e para a garantia de direitos”, afirmou o ministro.

Os veículos, adquiridos pelo Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas), representam um investimento considerável por parte do governo federal, com um custo estimado de cerca de R$ 310 mil cada. Essas vans serão fundamentais para ampliar o alcance dos serviços sociais oferecidos pelo governo, permitindo que pessoas em áreas remotas tenham acesso a programas como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A ação é resultado de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Governo Federal, demonstrando o compromisso do estado em promover a inclusão social e o acesso aos direitos fundamentais em todas as regiões do país.

O envio dessas vans para o Acre representa um passo importante na melhoria da qualidade de vida das comunidades mais vulneráveis do estado, proporcionando-lhes acesso a serviços essenciais e promovendo a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos acreanos.