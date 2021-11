Jornalista Luiz Bacci entrega informações chocantes e deixa público de queixo caído: “Sem sexo”

O jornalista Luiz Bacci, do ‘Cidade Alerta’, da Record TV, usou seu Instagram Stories na última quinta feira (19) para interagir com os seguidores e fez revelações pra lá de inusitadas.

Ao ser questionado sobre quanto tempo estaria sem manter relações sexuais, ele foi direto: “2 anos”, escreveu em sua caixa de perguntas. Confira:

Recentemente, segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, o jornalista Luiz Bacci se tornou um dos sócios do restaurante ‘Mr. Austin’, que será inaugurado em dezembro, no bairro da Mooca, em São Paulo.

O restaurante, inspirado na cultura das steakhouses norte-americanas, recebeu investimento inicial de R$ 12 milhões e os demais sócios acreditam que o nome do apresentador pode ajudar a fazer o empreendimento bombar. Leia mais!