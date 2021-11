Junior Lima e Monica mostram a sua bebê de um mês: “que perfeição”

O músico Junior Lima e a digital influencer Monica Benini estão celebrando um mês de vida de sua filha

O músico Junior Lima e a digital influencer Monica Benini estão comemorando o primeiro mês de vida da sua filha Lara. A bebê é a segunda filha do casal. Eles também são os pais orgulhosos do menino Otto que tem quatro anos.

Monica mostrou os pezinhos da pequena Lara. E ao mostrar o pezinho de sua filha, Monica escreveu apenas: “10.11.21 – um mês de Lara”. E os internautas foram só elogios para a bebê de Junior Lima e Monica Benini. “Que perfeição essa neném”, comentou uma internauta. E outra internauta comentou: “Que fofura! Linda princesa Lara!”. Uma internauta ainda afirmou: “Que pezinho mais lindo . Parabéns pela sua família. Sou fã”.

Recentemente, Monica Benini fez uma linda declaração para sua filha com Junior Lima. Ela escreveu:

“Você já teve a sensação de sentir saudade do momento presente? Eu tenho sentido saudade do hoje. Eu tenho sentido, praticamente, saudade do amanhã. Confesso que toda vez que olho pra essa neném embriagada depois da mamada, que cheiro a boquinha que só recebe leite, que escuto os gemidinhos enquanto ela dorme, que sorrio com as caretas e com os olhinhos que não focam em nada, que troco aquela fralda da madrugada, que espero ela dormir pra recostar minha cabeça grudada na dela e ficar observando cada expressão involuntária, que tiro a meia e pego aquele pezinho que mais parece de brinquedo, que me arrasto de sono pra amamentar de madrugada, que sinto o braço adormecer porque ela pegou no sono no colo e não quero acordá-la, que me vejo num looping que parece eterno mas que eu sei que logo, logo acaba… Acaba não, passa, muda de figura, troca o tom. E essa bebezinha que ainda nem sabe que é uma pessoa separada de mim daqui a pouco será uma menininha toda independente. E ai, por mais que as olheiras, o cansaço e a doação ilimitada desse início por vezes canse, eu tenho vivido dia após dia com a consciência de estar vivendo por completo. Eu quero mesmo é olhar pra trás, saudosa, e ter certeza que enquanto ela se embriagava do meu leite, eu vivia cada partezinha do desabrochar dela. Sigamos sempre juntas, minha filha”.