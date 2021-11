Ela também revelou porque resolveu entrar no reality da Globo e ainda fez piada com a própria situação. “A gente comprou esse novo apartamento de alguns milhões achando que ia ganhar, aí ficou a dívida, só aumentou. Só entrei para o Big Brother porque eu tinha essa dívida. E eu não sabia como pagar”, explicou.

Em uma entrevista ao humorista Maurício Meirelles , que comanda o Foi Mau, da RedeTV!, a modelo revelou o valor que recebeu e como funciona o pagamento de cachê da Globo. “Todo mundo acha que a gente ganha dinheiro para participar. Não ganha… Ganha com o passar do tempo, e é um valor muito simbólico. Como eu fiquei uma semana, eu ganhei 5 reais (risos)”, explicou.

Kerline Cardoso foi a primeira eliminada do BBB21 e passou apenas uma semana na casa . Porém, mesmo com o pouco tempo de programa, a influenciadora ganhou um cachê da atração.

Na primeira semana do jogo, Kerline foi indicada ao paredão por Nego Di e disputou a berlinda com Sarah Andrade e o sertanejo Rodolffo, que faz dupla com Israel. A participante do grupo Pipoca, que reuniu pessoas anônimas, foi eliminada com 83,50% dos votos.