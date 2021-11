Leonardo diz que o casamento do filho com Virgínia é um ‘casamentinho’

Virgínia respondeu dizendo que, Leonardo em seu podcast está mais arrumado do que estava no dia do seu casamento, em que apareceu usando uma regata comum.

“Mas um casamentinho vagabund* daquele”, detonou o sertanejo. Na sequência, ele explicou o real motivo de estar usando aquele traje no casamento: “Eu estava chegando de um futevôlei, dai eu chego lá na casa e eles estão lá, com duas juízas do lado e eles casando. Quer que eu vou colocar terno para ficar dentro de casa para um casamento fraco desse?”.

