Lexa é acusada de dançar sem calcinha e discute com seguidora; veja vídeo

A cantora Lexa publicou um vídeo dançando a música “Bruta” dentro do seu quarto, na noite de terça-feira (2), e foi atacada por uma seguidora, que afirmou que a funkeira não estava usando calcinha.

No vídeo, Lexa aparece fazendo a coreografia sensual da música. “Qual a necessidade de uma pessoa fazer um vídeo sem calcinha?! Está querendo o quê?! Kkkkkk”, escreveu a internauta.

Lexa se irritou com o comentário e rebateu a seguidora. A cantora afirmou que estava usando calcinha. “Qual a necessidade do seu comentário? E sim, eu estou usando calcinha, já que você está tão preocupada”, respondeu Lexa.

A esposa de MC Gui desembarcou no Brasil na terça-feira (2), após uma temporada em Paris, na França. Por lá, Lexa rebolou com Rafaella, irmã do Neymar, em um ponto turístico da cidade, além de fazer um ensaio fotográfico com o marido.