Liminha recusou oferta de Gugu para migrar para Record: “Triplicou salário”

O ex-assistente de palco de Gugu Liberato [1959-2019] no SBT, Liminha, de 56 anos, revelou que recusou o triplo de seu salário para acompanhar o apresentador na Record TV. “Quando deixou o SBT, ele me convidou para ir com ele. Primeiro, duplicou meu salário. Depois de um tempo, voltou a me ligar e triplicou a oferta, oferecendo ainda uma boa grana para que eu trocasse de emissora. Optei em ficar com o Silvio Santos, que estava precisando muito do meu trabalho”, declarou ele, em entrevista ao Natelinha.

Segundo Liminha, Liberato super entendeu sua decisão. “Ele disse que era bacana da minha parte ficar ao lado do Silvio, que além de patrão é, até hoje, é um grande parceiro e amigo. Continuei no SBT, onde estou há 40 anos. O Gugu entendeu, porque também tinha um laço de amizade muito grande com o Silvio e disse que, quando precisasse, poderia procurá-lo”, continuou ele.

Atualmente Liminha comanda os sorteios da “Tele Sena”. Graças ao cargo, hoje ele ocupa o camarim que um dia já foi de Gugu. Sobre isso, ele pontuou. “Estou sempre me lembrando dele e fazendo minhas orações. Estar naquele lugar em que o Gugu ficava, para mim, é muito representativo. “Até hoje não acredito que ele foi embora. Ele deixou um legado muito bonito para a televisão brasileira”, avaliou.