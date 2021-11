Luan Santana compra lancha de R$ 1 milhão; confira fotos

Luan Santana, de 30 anos, é o mais novo proprietário de uma lancha. A compra do barco, que custa entre R$ 900 mil a R$ 1 milhão, foi oficializada na terça-feira (09) pelo pai do cantor, Amarildo Aparecido de Santana, que também gerencia sua carreira.

De acordo com Guilherme Amado, colunista do site Metrópoles, o modelo NX360, fabricado pelo estaleiro brasileiro NX Boats, será usado por Luan Santana na represa próxima ao sítio que ele mantém no interior de São Paulo.

Além de Luan Santana, outros famosos também estão investindo no setor náutico. A NX Boats, por exemplo, vendeu recentemente o modelo NX400, avaliado entre R$ 1,4 e R$ 1,5 milhão, para os cantores Bruno, da dupla Bruno e Marrone, e Alexandre Pires. Ambos são vizinhos e possuem casas próximas à represa de Uberlândia.

São Paulo Boat Show/Divulgação Barco comprado por Luan Santana