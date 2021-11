Luan Santana contracena com nova namorada em novo clipe; assista

Antes de assumir o namoro com Izabela, Luan namorou com a influencer Jade Magalhães por doze anos. O casal, que era considerado um dos mais amados pelo público, anunciou a separação em outubro de 2020, quando eles estavam noivos, deixando muitos fãs tristes na época.

Quando o término aconteceu, Luan usou o Instagram para falar de Jade. “Conheci a Jade no palco. Ela topou dançar comigo, em um número do meu show. Tinha um jeitinho tímido, olhar de menina e cabelos longos e negros que chegavam na cintura. Vestia uma blusa vermelha e um jeans colado, que me causou um formigamento estranho nas mãos. E, então, aconteceu algo enquanto dançávamos: senti cheiro de vida no pescoço dela“, disse na ocasião.

“Mas não era a época certa para interpretá-lo, afinal, eu era um adolescente começando a viver as maravilhas de uma fama estrondosa e repentina. Meu primeiro pensamento foi: ‘quero levar ela para o hotel depois do show.’ Foi isso que pensei, foi isso que eu falei no ouvido dela. A resposta foi um ‘não’, desses bem grandes – até porque eu tremi um pouco o lábio quando fiz a pergunta, e devo ter passado insegurança para ela. Ou ela simplesmente me achou parecido com uma lombriga. É, deve ter sido isso. Mas eu estava bem, ela também e a vida seguiu“, detalhou.