Luciano Szafir desfila com bolsa de estomia na São Paulo Fashion Week

A São Paulo Fashion Week está aproveitando o retorno presencial desde terça-feira (16) para quebrar diversos padrões em seus desfiles – e Luciano Szafir faz parte desta história. O ator e apresentador de 52 anos está curado de uma reinfecção por Covid-19 e carrega consigo uma lembrança da batalha: a bolsa de estomia. Ela ajudou a compôr o look do estilista Walério Araujo para que Szafir fizesse seu retorno às passarelas.

Reprodução/Instagram Luciano Szafir desfilando na São Paulo Fashion Week

Reprodução/Instagram Walério Araujo e Luciano Szafir

“Eu só posso agradecer ao Walério Araújo, estilista que aderiu à causa e que, com elegância, criatividade e bom humor, fez isso acontecer”, disse Szafir. “[Estou] abraçando a causa dos ostomizados, dos que passaram por colostomia, para falar que a minha estomia não me define, você pode fazer todas as coisas que você fazia antes.”

Reprodução/Instagram Luciano Szafir desfilando na São Paulo Fashion Week

Reprodução/Instagram Walério Araujo e Luciano Szafir

Reprodução/Instagram Luciano Szafir