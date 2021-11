Mara Maravilha debocha de música de Xuxa ao vivo no SBT em comentário polêmico

Mara Maravilha continua aproveitando todas as oportunidades que tem para demonstrar publicamente a sua rixa com Xuxa Meneghel e nesta semana, ela fez isso em rede nacional.

Durante a sua participação no Programa do Ratinho da última segunda-feira (8), de forma gratuita, a morena debochou de uma das músicas da loira, fazendo um trocadilho bem maldoso.

Após Sergio Mallandro mencionar Xuxa no programa, Mara o chamou de “puxa-saco” e ainda pediu para cantar a sua versão da música Ilariê, que dizia:

“Está na hora, está na hora, da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa, e virei débil mental. Ilari, ilari, ilariê, oh-oh-oh”.

Ratinho, que gosta mesmo é da polêmica, caiu na gargalhada, enquanto Sergio saiu em defesa da amiga: “Não fala mal da minha irmã. Não fala mal da minha irmã na minha frente”.

Nas redes sociais, a atitude de Mara Maravilha foi vista com revolta por parte dos internautas. Dias atrás, em entrevista ao podcast Ticaracaticast, no YouTube, a Mara desabafou sobre a sua rixa:

“O reality da vida. Eu saí mais amadurecida [de A Fazenda]. […] Depois do reality eu entendi o quebra-cabeça da vida, mas não entendi porque com a Xuxa, que eu sempre tive uma relação mais próxima, de ir na casa dela, de ir em todos os programas dela, mas de repente ela fez a egípcia como seu eu não existisse na trajetória de uma amizade”.

“Poxa, com a Angélica fomos vítimas de produtos da mídia, jornalismo botando pilha. Nunca tive uma discussão ou olhada errada. A Eliana sempre foi muito ética”, garantiu a famosa.

A “queridinha” de Silvio Santos, então, ressaltou:

“Agora a Xuxa, que é linda e tal, mas essa beleza ela tem que permanecer dentro da gente. A maior beleza é a interior. Eu espero que a Xuxa não perca essa beleza, que a gente sempre viu, a exterior, mas principalmente a interior. Eu não tenho mais visto essa beleza nela”.

“Eu sou muito verdadeira e tenho meu valor. Eu não vou entrar detalhes. Todo mundo tem suas fases e a dela está aí. Não vou me meter em política. […] Ela simplesmente me ignora? Eu tenho meu valor. Eu a amo, mas amo a mim também”, disparou a cantora.

Mara Maravilha não deixou claro o motivo da briga com a loira, mas garantiu que tudo começou quando ela saiu da Record.

“Eu sempre tive muito mais história com a Xuxa do que com a Eliana. E não é por causa de política. Eu a respeito. Eu estou com ‘rancinho’. Meu ‘b’ é de baiana e não de burra”.

Em seguida, ela falou que Xuxa está errando em tecer comentários contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais.

“Eu não estou nem aí para Bolsonaro, Lula… quero o meu Brasil progredindo. Não vou fazer meu papel de boba da corte para político nenhum. Não vou cair nessa. Acho que a Xuxa está errando fazendo isso, mas é uma escolha dela, eu respeito”, completou.

Confira: