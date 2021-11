Mara Maravilha se desculpa após usar expressão pejorativa contra Xuxa

Em um longo texto publicado no Instagram nesta quarta-feira (10/11), Mara Maravilha pediu perdão para Xuxa, para Cid Guerreiro, autor de Ilariê, e para o seu público.

“Em atenção especial às últimas notícias veiculadas de minha participação no Programa do Ratinho, na última segunda-feira [08/11], venho publicamente me retratar e me desculpar. Me perdoem os que se sentiram magoados quando despropositadamente pronunciei ‘débil mental’. Errei. Perdão, perdão e perdão”, iniciou.

A comunicadora usou uma foto em que aparece ao lado de crianças com síndrome de Down para a retratação. “As pessoas com necessidades especiais tão presentes em nosso cotidiano na rua, na escola, nos parques, mercados, shoppings, cinemas e entre outros, ainda enfrentam barreiras e obstáculos que precisamos evoluir”, disse.

“Para mim, este momento é de aprendizado, humildade e resiliência para entender o quanto este erro pode trazer de ensinamentos para minha e a nossa jornada. [Estou] Triste comigo. Fui infeliz. Antes de ser artista sou um ser humano. Peço desculpa também ao meu conterrâneo Cid Guerreiro, à Xuxa e aos muitos fãs em comum que temos”, repetiu.