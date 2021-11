Mara Maravilha volta a atacar Xuxa após paródia pejorativa

Xuxa se pronunciou sobre o caso e disse sentir “pena” de Mara. Ela, no entanto, não gostou do comentário e rebateu: “Hipocrisia”.Após a repercussão negativa na web, com críticas da própria Xuxa, Mara pediu desculpas e admitiu o erro. Nesta quinta-feira (11/11), no entanto, ela voltou às redes para rebater o texto da estrela de Caravana das Drags.

“Pena não, amada. E, sim, sororidade. Somos humanas em primeiro lugar e erramos. Inclusive, você já errou? O que eu quero é não à hipocrisia de oportunismo e perdão dos que, sem pretensão, magoei. Porque eu amo. Você é rainha e eu maravilha”, escreveu em seu perfil.

A artista também recuperou fotos com Xuxa de quando as duas eram as principais apresentadoras da televisão. “Nossa história. No momento, preto e branco”, destacou ela ao compartilhar os registros.