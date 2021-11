MC Mirella curte noitada após pedir divórcio de Dynho Alves

MC Mirella está mostrando que o divórcio que pediu de Dynho Alves é realmente irreversível. Após anunciar a novidade, a cantora foi se esbaldar na festa de aniversário da influenciadora e cantora Gabily. A funkeira estava rodeada de amigos como Raissa Barbosa, Stéfani Bays e Gregory Kessey. Além de cantar na festa, Mirella aproveitou para dançar muito e apesar de ter ficado sem bateria, ela foi filmada pelos presentes.

O que chamou a atenção na festa, foi a frase que foi colocada no telão, “Mirella solteira”. O fato foi filmado por Stéfani Bays, uma das melhores amigas da cantora e ex-colega de confinamento em “A Fazenda 12” e também Gregory Kessey, que fez questão de mostrar a tela com a frase do dia. O assunto do divórcio tomou conta das redes sociais nesta terça-feira (16).

O colunista Gabriel Perline do portal IG divulgou com exclusividade matéria em que informava que a funkeira entrou com um pedido de divórcio contra o então marido que está confinado em “A Fazenda 13”, Dynho Alves. Após a novidade viralizar, a cantora resolveu finalmente se pronunciar sobre o fato e fez algumas postagens sobre o assunto no Twitter.



Ela começou falando que preferiu se pronunciar devidos as muitas noticias que já estavam circulando na internet: “Muitas notícias têm circulado na internet. Portanto, em respeito a todos os que me acompanham no dia a dia, e que juntamente, participam dos meus bons e maus momentos, venho esclarecer”, começou a cantora que continuou a falar os pontos a que fizeram levá-la à decisão extrema:

“Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo “fraterna”, como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além do público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella”, continuou. “Portanto, após analisar, criteriosamente, o reiterado comportamento desrespeito, mediante uma postura totalmente reprovável, chego à conclusão que, a decisão do divórcio, já em andamento, é a mais acertada no momento e, irreversível”, completou a cantora.

Durante a festa de Gabily, nos vídeos feitos pela amiga Stéfani Bays, a ex-De Férias com o Ex brindou ao mesmo tempo que gritava “Irreversível”, em referência à escolha de Mirella pelo divórcio, como a própria cantora publicou no Twitter. Ela também mostrou o telão com os dizeres sobre a funkeira e as duas brindaram e curtiram a festa juntas.

Entenda

Desde que Sthefane Matos entrou em “A Fazenda 13” pela escolha do público, ela se aproximou de Dynho Alves dentro da sede do reality. No entanto, a conduta dos dois perante a essa “amizade”, chamou a atenção de internautas, do noivo da influenciadora e de MC Mirella, até então, esposa do dançarino. A funkeira já tinha avisado através de publicações que estava recebendo diversos vídeos do marido e os momentos de carícias com a colega de confinamento.

Victor Igoh se pronunciou afirmando que a noiva tomou atitudes que ele desaprova, mas agora ele prefere manter o silêncio. Ap´ós uma cena em que Sthe acaricia a barba de Dynho, que em seguida pega a mão dela e beija, pode ter sido a gota d’água para Mirella que no mesmo dia em que as imagens viralizaram, desabafou no Twitter e pouco tempo depois, veio a confirmação de que ela havia entrado com o pedido de divórcio antes mesmo do funkeiro sair do confinamento.

