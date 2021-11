Mensagens bombásticas vazadas mostram Meghan detonando a realeza

O vazamento ocorreu devido ao novo capítulo da batalha judicial entre Meghan e a Associated Newspapers, editora responsável pelo Mail on Sunday. Ela processou o tabloide por revelar trechos de uma carta “pessoal e particular” enviada ao pai, Thomas Markle. O jornal publicou o texto em cinco artigos. Embora a duquesa de Sussex tenha vencido a ação judicial, a empresa jornalística entrou com um recurso.

Durante uma audiência realizada nesta semana, os advogados da Associated Newspapers alegaram que um ex-assessor de Harry, Jason Knauf, revelou que Meghan sabia que o conteúdo da carta poderia vazar. Segundo o portal Express, ele chegou a se arrepender por não testemunhar no caso. Na avaliação dos defensores da editora, o depoimento do ex-colaborador real tende a mudar a decisão do juiz, declarada em fevereiro. Ele deu vitória à duquesa de Sussex.

Para reabrir o caso, os advogados da editora tiveram acesso a troca de e-mails entre Meghan e Knauf. Eles foram usados no Tribunal de Apelação. Dois meios de comunicação solicitaram e tiveram acesso ao conteúdo das mensagens. De acordo com o The Mirror, os recados recém-divulgados e à época enviados a Knauf trazem a frustração da duquesa de Sussex quanto à resposta da família real. Ela relatou:

“O catalisador para eu fazer isso é ver quanta dor isso está causando a H”. Ela acrescentou à mensagem: “Mesmo depois de uma semana com seu pai e explicando interminavelmente a situação, sua família parece esquecer o contexto e voltar para ‘ela não pode simplesmente ir vê-lo e fazer isso parar?’”. E completou: “Eles fundamentalmente não entendem. Então, pelo menos escrevendo, H [Harry] será capaz de dizer à família dele ‘ela escreveu uma carta para ele e ainda está escrevendo’”.

Em determinado trecho do e-mail, Meghan confessa que faz o possível para preservar Harry das problemáticas: “Ao tomar essa forma de ação, protejo meu marido dessa repreensão constante e, embora seja improvável, talvez dê a meu pai um momento para fazer uma pausa”. Vale lembrar que o conflito entre pai e filho já ganhou protagonismo midiático anteriormente.