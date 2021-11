Mileide Mihaile se desespera e chora após Marina cortar seu cabelo

Mileide Mihaile não está nada bem, abalada emocionalmente, a ex-mulher de Wesley Safadão passou por uma situação delicada nesta terça-feira (16). Confinada no reality rural da Record, a peoa pediu para que Marina Ferrari cortasse o seu cabelo, em ‘A Fazenda 13‘. O que era uma realização pessoal, se transformou em pesadelo.

Depois que viu o resultado, Mileide Mihaile se assustou com o corte, de imediato a empresária não demonstrou tristeza. Com o passar do tempo ficou chateada e foi chorar no quarto, se escondendo debaixo do cobertor. Rico Melquiades, Sthefane Matos, MC Gui, Aline Mineiro e Gui Araújo tentaram acalmar a colega de convivência.

“Eu falei tanto, falei tanto. Era só a ponta! Duas pessoas [cortaram]. Má vontade!”, desabafou Mileide Mihaile, alfinetando Marina Ferrari e Bil Araújo. “Cresce rapidinho. Uns quatro anos, está igual. Caiu muito cabelo no chão?”, questionou Gui Araújo. A maranhense retrucou esbravejando: “Muito! Mais de quatro dedos”.



Sobrou até para Aline Mineiro, que atualmente está com o cabelo curto, no reality. Na tentativa de tranquilizar Mileide, levou um fora da adversária: “Eu não quero olhar, Aline. Você gosta, eu não gosto, entendeu?”. Gui Araújo falou sobre o crescimento das madeixas: “Pouquinho, velho. Isso aí duas semaninhas [crescer]”.

Sthefane Matos, conhecida por Sthe Matos, tentou se colocar no lugar de Mileide Mihaile durante a conversa no quarto e fez uma sugestão para a famosa. A escolhida do ‘Paiol TikTok’, por meio da votação popular, quis saber se também deveria cortar o cabelo. Mihaile foi bem enfática na resposta: “Não! Você é louca?”.

Nas redes sociais e em enquetes, Mileide é apontada como uma das favoritas para chegar na final. Dentro do game que envolve celebridades, a peoa já declarou que não quer fazer parte do movimento para excluir Rico Melquiades: “Falei pra elas: ‘Não contem comigo pra exclusão e isolar [o Rico]. Porque vocês estão trocando farpas e eu quero estar neutra”.

Durante um jantar promovido pela Seara, Mileide Mihaile confessou que quase partiu para cima de Day: “Hoje, citaram o meu filho. A única coisa que falei sobre minha vida pessoal é que planejei meu filho por cinco anos e tu jogou na roda. A vontade que tive era pegar um machado e parti-la [Dayane] ao meio”.

eu tô com dó da mileide ainda kkkkkkkkkkkkkk

Muito chateada, Mileide desabafa sobre o corte de cabelo mal sucedido. Sthe aconselha a amiga a cortar quando sair do reality para resolver o problema. Mileide merece respeito 😂

a pobi da mileide

Aí gente eu sou muito cadelinha do Rico beijando a Mileide com carinho!

Aí gente eu sou muito cadelinha do Rico beijando a Mileide com carinho!

😊😊😊