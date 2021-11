Morre Roger Fernandes, ex-participante do Masterchef Brasil

A irmã do cozinheiro também fez algumas postagens em homenagem a ele. “Hoje vc vai e leva uma parte de mim. A dor é terrível. A vida será difícil sem vc [SIC]. Mas a esperança que tenho é de te encontrar um dia. Sigo com suas palavras me dizendo que sempre estará ao meu lado e nunca me deixará sozinha. Tenho certeza disso”, escreveu Larissa Fernandes, em um post no Instagram.

Através das redes sociais, familiares, amigos e ex-participantes do programa comandado por Ana Paula Padrão prestaram homenagem ao cozinheiro, que não teve a causa da morte divulgada. “Os bons morrem jovens. Que Deus te receba aí em cima de braços abertos, que sua família seja confortada com a certeza que você era muito amado por todos nós. Um dia a gente se encontra, meu lindo. Vai em paz”, comentou a ex-participante Natalia Clementin .

Notícia triste para a gastronomia: Roger Fernandes, ex-participante do Masterchef Brasil , morreu nesta quinta-feira (11/11), aos 30 anos. A notícia foi divulgada pelos familiares nas redes sociais. O produtor de eventos e cozinheiro integrou o elenco do reality show culinário em 2017, na quarta edição. Ele morava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

