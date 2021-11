Motorista perde controle do veículo e capota em ramal de Rio Branco

A motorista identificada como Luzia Madalena dos Santos, 46 anos, ficou ferida após um capotamento, na noite deste sábado (6), no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Luzia estava na companhia do marido e trafegava no próprio veículo, modelo Pálio de cor cinza, quando acabou perdendo da direção do veículo, saindo da estrada e capotando.

Com o impacto, o carro ficou parcialmente destruído e a motorista ficou machucada. Já o marido dela não sofreu ferimentos no acidente.

Populares ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros a Luiza que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Segundo um médico do Samu, a motorista estava alcoolizada. O Policiamento de trânsito também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. O veículo que estava o casal foi removido por um guincho após o trabalho de perícia.