Multidão se despede de Marília Mendonça em Goiânia: acompanhe

No local, além da mãe da cantora, Ruth Dias, que está muito emocionada, de de Murilo Huff, pai do filho de Marília, estão artistas conhecidos como Maiara & Maraisa, Henrique & Juliano, Jorge (dupla Jorge & Matheus), Mateus (dupla Mateus e Kauan), Fernando (da dupla com Sorocaba), Naiara Azevedo, Luísa (dupla Luísa & Murilo), João Neto & Frederico, Felipe Araújo e João Reis, pai de Cristiano Araújo. O governador de Goiás Ronaldo Caiado (DEM), também esteve no local. O momento é de muita comoção.

Acompanhe a cobertura do Metrópoles no velório de Marília Mendonça:

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!