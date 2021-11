Murilo Huff faz tatuagem em homenagem a Marília Mendonça

Pai do filho de Marília Mendonça, o músico Murilo Huff fez uma tatuagem com o símbolo da turnê ‘Todos os Cantos’ em homenagem à ex, com quem viveu um relacionamento por quase quatro anos. O cantor não divulgou imagens nas redes sociais, mas os fãs da sertaneja perceberam a inscrição na pele dele durante entrevista concedida ao ‘Fantástico’, último domingo (14).

Ele apareceu ao lado da mãe de Marília, Dona Ruth Moreira. Na entrevistam dada a Renata Ceribelli, eles disseram que vão manter guarda compartilhada de Leo, filho do casal, que tem pouco menos de dois anos. Em outubro deste ano, Murilo publicou um vídeo brincando com o filho, no qual é possível ver que a tatuagem, à época, não existia. A coluna procurou a assessoria do cantor, que não havia respondido até o fechamento desta nota.

Marília Mendonça morreu no último 5 de novembro, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo em Caratinga, em Minas Gerais. O produtor dela, Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Acicieli Silveira Dias Filho, além do piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana também perderam a vida no trágico acidente.