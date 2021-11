“Não subestimo nenhum candidato”, diz Gladson sobre possível novo adversário pelo Podemos em 2022

O Podemos já anunciou que pode ter candidato ao governo nas eleições de 2022. A notícia chegou ao governador Gladson Cameli de uma forma muito tranquila.

Pré-candidato à reeleição, o chefe do executivo disse à reportagem do ContilNet que “esse é o caminho da democracia”.

“Vejo com muita naturalidade e bons olhos o surgimento de novas pré-candidaturas. Esse é o caminho da democracia. Quem quiser se candidatar e puder, coloque seu nome à disposição”, destacou.

“Eu não subestimo nenhum candidato”, continuou Cameli.

A notícia sobre a possibilidade de um novo adversário para os nomes que já se apresentaram até o momento foi dada pelo deputado Fagner Calegário, que integra o partido, em discurso na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na última quarta-feira (17).

Pesquisas

Uma pesquisa divulgada e encomendada pelo site Notícias da Hora, feita pela agência de pesquisa Delta, aponta que o governador Gladson Cameli pode ser reeleito no 1° turno, nas eleições do ano que vem.

A pesquisa espontânea, onde não são apresentados nomes e os entrevistados podem citar qualquer pessoa, mostra que Cameli tem 21,85% das intenções de votos, seguido por Jorge Viana (PT) com 6,01%, Mara Rocha (PL) com 2,54% e Sérgio Petecão com 2,20%. Atrás do pelotão da frente, aparecem o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) com 0,35%, e Flaviano Melo (MDB) e David Hall (Cidadania), com 0,23% cada. O pré-candidato do PSOL, o professor Nilson Euclides, não pontuou.