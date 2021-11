Podemos anuncia que deve ter candidatura para Governo e Senado no Acre em 2022

Além disso, Calegário anunciou que a nacional do partido deu uma missão à sigla no Acre: “Com a filiação de um possível candidato a Presidência da República, quero dizer aqui que foi dada a missão para que o Podemos comece a trabalhar a possibilidade que em 2022 possamos lançar candidaturas ao Governo e Senado”, disse.

O deputado Fagner Calegário, líder do Podemos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), usou sua fala na tribuna, nesta quarta-feira (17) para comemorar a filiação do juiz Sérgio Moro ao seu partido.

