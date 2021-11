Pesquisa Delta mostra que Gladson pode vencer no 1º turno e vence em todos os cenários no 2º

Uma pesquisa divulgada e encomendada pelo site Notícias da Hora, feita pela a agência de pesquisa Delta, aponta que o governador Gladson Cameli deve ser reeleito no 1° turno, nas eleições do ano que vem.

A pesquisa espontânea, onde não são apresentados nomes e os entrevistados podem citar qualquer pessoa, mostra que Cameli tem 21,85% das intenções de votos, seguido por Jorge Viana (PT) com 6,01%, Mara Rocha (PL) com 2,54% e Sérgio Petecão com 2,20%. Atrás do pelotão da frente, aparecem o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) com 0,35%, e Flaviano Melo (MDB) e David Hall (Cidadania), com 0,23% cada. O pré-candidato do PSOL, o professor Nilson Euclides, não pontuou.

Já quem optou por “outros” representa 0,46% do eleitorado, brancos e nulos, 3,01%, e não sabem responder foram 63%.

Quando a pesquisa muda para estimulada, que é quando são apresentados os nomes em uma lista para que o entrevistado escolha, Gladson continua na liderança, porém sobe bastante no percentual de votos: 49,02%, o que, com a margem de erro, pode garantir a vitória ainda no 1º turno. Na sequência aparecem Jorge Viana com 15,14%, Mara Rocha com 8,67%, Sérgio Petecão com 6,94%, Flaviano Melo com 2,54%, Jenilson Leite com 1,27%, e David Hall com 0,58%. Nilson Euclides não pontuou. Brancos e nulos representam 6,24% do entrevistados e não souberam responder 9,60%.

2º Turno

Para um possível 2º turno, a Delta aponta que se Gladson Cameli disputar contra Jorge Viana ganha por 63,01% a 21,39%. Brancos e nulos são 7,98% e não sabem 7,63%.

Já contra Mara Rocha, Gladson aumentaria a vantagem, ganhando por 64,05%, contra 16,42%. Brancos e nulos seriam 11,79% e não sabem 7,75%.

A sequência de vitórias de Cameli continua contra Petecão e Jenilson. Se disputasse contra o senador, Gladson bateria por 66,36% a 13,53%. Já se a disputa fosse contra o deputado socialista, a vitória seria por 72,25% a 5,90%.

Rejeição

A pesquisa apontou ainda que a maior rejeição entre os candidatos é para o ex-senador Jorge Viana, que pontua 22,18%. Petecão aparece em seguida com 18,72% e Gladson Cameli com 7,19%. Flaviano Melo tem 9,23%, Mara Rocha 6,65%, Jenilson 6,21%, Nilson Euclides 5,32%, e David Hall 5,59%. Não souberam responder tem 18,90%.

De acordo com site Notícias da Hora, a agência Delta ouviu 865 pessoas entre os dias 26 de outubro a 6 de novembro. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada com eleitores de 16 anos ou mais da área em estudo.