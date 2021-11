Nesta segunda é Dia: Cecília Meireles e Dia do Radialista são destaques

O Hoje é Dia da semana entre 7 e 13 de novembro abre o primeiro domingo do mês com um dos grandes nomes da literatura brasileira. No dia 7 de novembro, o nascimento da jornalista, pintora, poetiza, escritora e professora Cecília Meireles completa 120 anos. Cecília é presença constante em programas da Empresa Brasil de Comunicação. Em 2014, o Portal EBC publicou uma matéria contando a história de Cecília Meireles. Em 2011, a história dela foi contada em dois episódios do programa De Lá Pra Cá. E, agora, em 2021, o Memória Rádio MEC relembrou uma edição do programa Merece Ser Lido em Voz Alta de 1974 dedicado a poemas e crônicas dela.

No dia 11, o nascimento de outro escritor de relevância completa 200 anos. Trata-se do russo Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski. Autor de obras como Crime e Castigo, ele teve a biografia contada no História Hoje em 2017.

O dia 12 é marcado pelo nascimento de três figuras importantes para a história, cultura e esporte. Nesta data, a ginasta romena Nadia Comăneci (uma das maiores atletas da história das Olimpíadas) completa 60 anos, o nascimento de Tiradentes (de acordo com o registro de batismo) completa 275 anos e o nascimento do músico João Nogueira completa 80 anos.

O último show de João Nogueira foi destaque na TV Brasil em 2019. Em 2010, o Musicograma (também da TV Brasil) fez um clipe especial com trechos de músicas de João e seu filho Diogo Nogueira.

Homenagens a radialistas, Hip hop e gentileza

O dia 7 de novembro também é marcado pelo Dia do Radialista. A data foi criada em homenagem a Ary Barroso (um dos grandes nomes da história do rádio). Desde 2006, uma lei federal considera a data como oficial (há outra comemoração em 21 de setembro). Neste ano, o Rádio Memória, quadro do programa Revista Rio, da Rádio Nacional, já comemorou o Dia do Radialista.

O dia 13 de novembro é conhecido como o Dia Mundial da Gentileza. A data marca a abertura da chamada 1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade, ocorrida em Tóquio no ano de 1996. Mais do que celebrar uma data, esta matéria da Radioagência Nacional mostra que são pequenos gestos de gentileza que podem fazer a diferença.

Um dia antes, no dia 12, é celebrado o Dia Mundial do Hip Hop. A data, que marca a criação da primeira organização a incluir o Hip Hop em seus interesses (a Nação Zulu, em 1973), foi tema de uma reportagem do Repórter Brasil no ano passado.

Fim da escravidão no mundo e acordo na Colômbia

A semana também é marcada por duas datas simbólicas. Apesar de milhões de pessoas ainda viverem sob condições análogas à escravidão, o dia 9 marca a data em que o último país do mundo aprovar uma lei de abolição da escravidão. Foi a Mauritânia, há 40 anos.

Já o dia 12 é marcado pelos cinco anos do acordo entre o governo da Colômbia e das Farc. À época, o acordo encerrou uma guerra civil que durava mais de 50 anos no país. Mesmo assim, dissidentes da organização ainda agem no país.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

7 a 13 de novembro de 2021

7

Nascimento da jornalista, pintora, poeta, escritora e professora fluminense Cecília Meireles (120 anos) Morte do cantor, compositor e escritor canadense Leonard Cohen (5 anos) – embora seja mais conhecido por suas canções, como Hallelujah, que alcançaram notoriedade tanto em sua voz quanto na de outros intérpretes, Cohen passou a se dedicar à música apenas depois dos 30 anos, já consagrado como autor de romances e livros de poesia Dia do Radialista – homenagem ao compositor e radialista Ary Barroso (data oficial). A comemoração do Dia do Radialista ainda gera confusão, pois durante muito tempo a data era celebrada no dia 21 de setembro. Entretanto, uma lei federal assinada em 2006 transferiu para 7 de novembro o dia de homenagem aos radialistas. Ainda assim, muitos passaram a comemorar o Dia do Radialista nas duas datas

8

Nascimento do instrumentista, cantor e compositor paraense Carlos Nilson Batista Chaves (70 anos) Dia Mundial do Radiologista – comemoração internacional, que atualmente está oficializada como Dia Nacional do Médico Radiologista no Brasil; tem por fim marcar a data da descoberta do raio-X, que foi feita em 8 de novembro de 1895, pelo cientista alemão Wilhelm Conrad Röntgen Dia Mundial do Urbanismo – comemoração internacional, que mais tarde foi oficializada no Brasil como Dia Nacional do Urbanismo; criada no Congresso de Besançon de 1935, na França

9

Nascimento da romancista, contista, cronista paulista e membro da Academia Brasileira de Letras paulista Dinah Silveira de Queiroz (110 anos) Nascimento do enxadrista letão Mikhail Tal (85 anos) – oitavo campeão mundial de xadrez e mundialmente conhecido como o Mago de Riga Morte do compositor e acordeonista italiano, radicado no Brasil, Mario Zan (15 anos) – famoso por compor o hino comemorativo do IV Centenário da cidade de São Paulo e por suas músicas típicas das festas juninas de São Paulo e da região centro-sul do Brasil Aprovação da lei de abolição da escravidão na Mauritânia, que foi o último país do mundo a tomar tal medida (40 anos) Lançamento do programa O Céu do Brasil, veiculado na Rádio MEC (43 anos) – visava abordar os fenômenos celestes, de forma acessível aos ouvintes

10

Morte do poeta francês Arthur Rimbaud (130 anos) Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento – comemoração instituída em 2001 pela Unesco, que é celebrada no Brasil com a realização anual de um concurso para estudantes de trabalhos escritos e de desenhos, além de atividades voltadas para autoridades, pesquisadores, cientistas, professores e demais interessados Inauguração do Catetinho, primeira residência oficial de Brasília (65 anos)

11

Nascimento do escritor, filósofo e jornalista russo Fiódor Mikhailovitch Dostoiévski (200 anos) Inauguração do Estádio do Canindé (65 anos)

12

Nascimento (registro de batismo) do dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (275 anos) Nascimento do professor, ensaísta e poeta pernambucano Lucilo da Silva Rego Varejão, o Lucilo Varejão Filho (100 anos) Nascimento do cantor e compositor fluminense João Nogueira (80 anos) Nascimento do jornalista, repórter e apresentador de televisão fluminense Marcelo Rezende (70 anos) – integrou programas como Linha Direta, Cidade Alerta, Domingo Espetacular, Fantástico, Globo Repórter e Jornal Nacional Nascimento da ex-ginasta romena Nadia Comăneci (60 anos) – disputou a modalidade artística e é ainda hoje tida como um ídolo mundial esportivo Aeronave 14-bis de Santos Dumont conquista o Prêmio Archdeacon e o Prêmio do Aeroclube da França ao realizar um voo de 220 metros em Paris (115 anos) O governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia assinam um acordo de paz, encerrando a guerra civil com mais de 50 anos de duração no país (5 anos) Dia Mundial do Hip Hop – comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu, ocorrida em 12 de novembro de 1973 no bairro nova-iorquino do Bronx, nos Estados Unidos da América. A Nação Zulu é tida como a primeira organização a oficialmente incluir o hip hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos

13