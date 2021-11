Neymar e Bruna Biancardi vivem relacionamento aberto, diz site

Segundo o jornal Extra, os dois têm um relacionamento aberto. E esse seria o motivo do atleta seguir flertando com outras mulheres – sempre com o conhecimento de Bruna. “Tudo é feito sob o conhecimento da influenciadora digital. A gente explica: os dois têm um ‘relacionamento aberto’, com liberdade, sem cobranças nem ciúmes, e podendo ficar com quem quiser”, afirma a publicação.