Nicole Bahls dá beijo na boca de Luiz Bacci einternet ‘shippa’ novo ‘casal’

A festa de aniversário de Deolane Bezerra rendeu muito conteúdo para os fofoqueiros de plantão. No meio de tanta polêmica e fofoca, um fato chamou a atenção dos internautas que, por meio das redes sociais, acompanhavam os famosos presentes ao evento. O jornalista e apresentador Luiz Bacci compareceu ao evento e postou vários vídeos com diversas pessoas na festa, inclusive Nicole Bahls.

Ao cumprimentar o colega, a modelo Nicole Bahls acabou dando um beijo na boca de Bacci, surpreendendo o apresentador do “Cidade Alerta” da Record TV. Em seguida, a ex-participante de A Fazenda fez um gesto de surpresa. O inesperado beijo dos amigos foi um dos acontecimentos da noite desta quinta-feira (03).

Muitos internautas estão shippando o possível novo casal, apesar do beijo ter sido apenas um breve selinho no canto da boca. Esse foi o primeiro beijo na boca da noite, aconteceu ainda no início da festa enquanto o apresentador cumprimentava vários famosos e subcelebridades que estavam presentes no local.

